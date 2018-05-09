السعودية للكهرباء : تشغيل محطة «الشقيق» بتكلفة 12.2 مليار ريال لتعزيز الخدمة بالمناطق الجنوبية

أكدت “السعودية للكهرباء” أنه سيتم الانتهاء من مشروع محطة توليد الشقيق البخارية خلال الأشهر القادمة، وهو ما سيسهم في تعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية بالمناطق الجنوبية في المملكة، مشيرة إلى أن المحطة التي بلغت تكلفتها (12.23) مليار ريال تأتي ضمن العديد من المشاريع الكهربائية التي تنفذها الشركة لدعم منظومة الطاقة الكهربائية للمشتركين في جميع المناطق .

جاء ذلك خلال جولة تعريفية للإعلاميين بعدد من المشاريع الكهربائية الخاصة بالشركة ومحطة الشقيق اليوم , حيث أوضح نائب الرئيس الأعلى للاتصال والعلاقات العامة بـ”السعودية للكهرباء” حمود بن عودة الغبيني، ان قُدرات محطة توليد الشقيق البخارية تصل إلى (2.640) ميجاوات، وأن المشروع يُعد أحد أضخم المشاريع الكهربائية للشركة ليس فقط في المناطق الجنوبية ولكن في المملكة بوجه عام، خاصة وأنه تم تنفيذ المحطة وفقاً لأحدث التقنيات بمجال توليد الطاقة الكهربائية، والمعايير البيئية.

وأفاد الغبيني أن مدة تنفيذ المشروع بلغت نحو خمس سنوات، حيث تتكون المحطة من أربع وحدات توليد بخارية مصممة بأحدث التقنيات والتي تعمل بتقنية غلايات البخار فوق الحرجة (Supercritical Boiler × 4 Sets)، والوقود الثقيل، مع إمكانية العمل بالوقود الخام عند الحاجة إلى ذلك، مضيفاً بأن المحطة تضم أربع محولات لنقل الطاقة الكهربائية، والتي تعتبر الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى محطة تحويل كهربائية (380) ك.ف.

وكشف نائب الرئيس الأعلى للاتصال والعلاقات العامة بالشركة عن أن كفاءة المحطة تبلغ (40.5 %)، وهي أعلى كفاء لهذا النوع من المحطات على مستوى الشرق الأوسط أيضاً بهدف تقليل استهلاك الوقود، ضمن إستراتيجية الشركة لتقليل الاعتماد على النفط، منوها إلى أن “السعودية للكهرباء” وضعت على عاتقها تنمية الخدمة المستدامة بالمنطقة التي تم تنفيذ المحطة بها، وتوطين الصناعات الكهربائية واستقطاب الكفاءات السعودية، ومشاركة الشركات والمصانع المحلية من خلال تصنيع العديد من مواد المشروع ومعداته، وفق معاير تتناسب مع جودة ومتطلبات المقاييس العالمية .