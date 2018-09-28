«السعودية للكهرباء» تعتذر لانقطاع الكهرباء عن بعض المشتركين بمكة

قدمت الشركة السعودية للكهرباء اعتذارها لعدد من المشتركين في مكة المكرمة بسبب انقطاع جزئي للخدمة الكهربائية، نتيجة سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة والرياح، مما تسببت في عطل فني طارئ بالشبكة الكهربائية.

وبينت “السعودية للكهرباء” أنه تم إعادة الخدمة الكهربائية لعدد كبير من المشتركين، فيما يجري العمل في الوقت الحالي على مبادلة الأحمال وإصلاح العطل الفني بالشبكة من قبل فرق الصيانة والطوارئ لإعادة الخدمة لباقي المشتركين المتأثرين، مُعربةً في الوقت نفسه عن أسفها لمثل هذه الانقطاعات الخارجة عن إرادتها.

وأشارت الشركة إلى أن غزارة الأمطار في بعض المواقع وتجمع المياه والرياح الشديدة حالت دون وصول الفرق الفنية المتخصصة إلى مواقع الأعطال، وأن فرق الطوارئ تبذل قصارى جهدها لسرعة إعادة الخدمة لكافة المشتركين بالتعاون مع الجهات المتخصصة، لضمان تقديم خدمة كهربائية موثوقة وآمنة.