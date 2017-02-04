السعودية للكهرباء تنجح في خفض معدلات حوادث العمل عام 2016م بنسبة 16%

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نجحت الشركة السعودية للكهرباء للسنة الثالثة على التوالي في تحسين سجل السلامة والصحة المهنية بجميع قطاعاتها ومواقع العمل بها، بعد أن تمكّنت من خفض حوادث العمل بها بنسبة 16% خلال عام 2016م المٌنصرم مقارنة بعام 2015م، بالرغم من التوسع الكبير في منشآت الشركة من شبكات توزيع وخطوط ومحطات نقل الطاقة ومحطات إنتاج لتغطية النمو المتسارع للكهرباء على مستوي جميع مناطق المملكة.

وأوضح نائب رئيس أول للخدمات العامة المهندس عايش الشمري، أن هذا النجاح يأتي كتتويج لإنجازات الشركة

في تطبيق برنامج السلامة (خمس نجوم STARS 5) العالمي بمجال إدارة الأمن والسلامة والصحة المهنية

كجزء من مبادرات برنامج التحول الاستراتيجي المتسارع الذي أطلقته الشركة منذ عام 2014م

وهو البرنامج الذي تطبقه شركات عالمية رائدة، مشيراً إلى أنه يشتمل على معايير وتعليمات وإجراءات غاية في الدقة

ويعتمد على إشراف شامل من الإدارة العليا بالشركة، ويحظى بمشاركة

ودعم جميع الأنشطة، وهو ما انعكس على إحصائيات الحوادث وانخفاضها مقارنة مع العام 2015م والأعوام السابقة.

وكشف الشمري عن عدد من الإجراءات التي تم تطبيقها خلال عام 2016م، التي مكّنت الشركة من تطوير تلك المنظومة

حيث تم عقد (1693) برنامج توعوي في مجال السلامة والسلامة المرورية ومكافحة الحرائق والبيئة

شارك بها أكثر من (28027) موظفاً ومقاولاً، كما تم تنفيذ (6789) زيارة سلامة تفتيشية لمواقع العمل

تم خلالها تسجيل (26390) ملاحظة، وتم التعامل معها ومعالجتها بشكل احترافي

لضمان تأمين بيئة العمل والمحافظة على الأرواح والممتلكات بإجراءات وقائية استباقية

بالإضافة إلى تركيب وتفعيل نظام آلي لمراقبة كافة مركبات الشركة لمتابعتها على مدار الساعة

بهدف ضمان التقيّد بأنظمة وإجراءات السلامة المرورية.

وأشار إلى أن الشركة السعودية للكهرباء لا تكتفي فقط بتطبيق برنامج( STARS 5 )على موظفيها أو إدارتها وقطاعاتها

بل يُغطي البرنامج جميع المقاولين والشركاء المتعاملين مع الشركة

من خلال إجراءات ومعايير تضمن سلامة هؤلاء المقاولين ومنسوبيهم ممن يعملون بمواقع الشركة

بالإضافة إلى برامج توعوية وتثقيفية للمجتمع بوجه عام

ومبادرات مجتمعية لنشر ثقافة السلامة، مثل المشاركة في المناسبات الخاصة بالأمن والسلامة

وإقامة (317) جناحاً في المعارض المتعلقة بالسلامة ومكافحة الحرائق والبيئة بجميع مناطق المملكة.

يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء تُوِّجت خلال عام 2016م بجائزة المسؤولية الاجتماعية الأفضل

(Best Social Responsibility Award) في قمة إدارة تجارب خدمات العملاء 2016م في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة

وذلك نظير نجاحها في تقديم تجربة فريدة ومميزة لخدمة منظومة الأمن والسلامة الكهربائية في المملكة

من خلال حساب (صديق الكهرباء ‏ALKAHRABA Friend) على وسائل التواصل الاجتماعي

الذي نجح في التفاعل السريع والمباشر مع المواطنين والمقيمين بالمملكة، والتعامل مع أي ملاحظات تخص السلامة الكهربائية.