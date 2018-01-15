السعودية مجد أصغر مدربة لغة إنجليزية تحاضر في الحديقة الثقافية

جدة – عبدالهادي المالكي

كشف ملتقى مكة الثقافي ” كيف نكون قدوة؟” الذي افتتحه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل عن الموهبة السعودية مجد محمد عسيري، أصغر مدربة لغة إنجليزية في العالم، والتي لم يتجاوز عمرها 14 عاماً وبدأت تدريس اللغة الإنجليزية وعمرها 9 سنوات.

وتقدمت مجد محمد عسيري على مسرح الحديقة الثقافية ضمن فعاليات الملتقى لالهام الحضور واطلاق القدرات والتي تأتي من أهم أهداف الملتقى.

وقدمت مجد محمد عسيري محاضرات لطلاب الجامعات في مدارس ومراكز أمريكية شرحت فيها رؤية المملكة 2030, كما قدمت محاضرات في جامعات ماليزية, عنوانها” اطلق قدراتك قبل التخرج”, وقدمت كذلك محاضرة في جامعة كورية, اضافة الى العديد من المحاضرات في السعودية, ومنها محاضرة في جامعة الملك عبدالعزيز, عن استراتيجية التدريس.

ويقول والد مجد عسيري: تعلمت مجد ذاتيا في عمر 9 سنوات, خلال 3 اشهر فقط, وبدأت تدريس اللغة الانجليزية, في المنزل, وحصلت بعد ذلك على شهادة إعداد المدربين, ومرخص لها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهي الآن في الصف الثالث المتوسط.

واشار, الى ان ابنته مجد, ستتقدم مرة أخرى على مسرح الحديقة الثقافية, الثلاثاء المقبل, لتقدم تجربة حقيقية وواقعية, عبر محاضرة للجمهور، عن ” كيف نكون قدوة؟”, وستشرح انعكاس تأثير تعلمها اللغة الانجليزية على عائلتها، وعلى تأثر الاطفال من اخواتها والمحيطين بها، وسيكون ذلك دليل عملي على تأثير القدوة, للمشاركين.

وفي جناح آخر في الحديقة الثقافية, برزت فعاليات التطبيقات الالكترونية بشكل ملفت, وسجلت اقبالا من زوار المعرض, لشرح اهم التطبيقات الالكترونية التي تجاوزت المرحلة الأولى من المسابقة.