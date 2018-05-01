السعودية والأردن تتبادلان السجناء

عمّان -واس

بدأت في عمّان أمس أعمال الاجتماع الثالث للجنة السعودية الأردنية، المعنية بمعالجة نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إلى بلديهما .

وقال وزير العدل الأردني عوض أبو جراد، في بداية الاجتماع، الذي يستمر ثلاثة أيام” إن هذا الاجتماع يأتي في إطار التعاون الأردني السعودي في المجالات القانونية والقضائية وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وعلاقات الصداقة والشراكة المتينة التي تجمع بين الشعبين، والسعي الموصول دائما لتعزيز التعاون بينهما في شتى المجالات”.

وقال أبو جراد: إنه وفي إطار تطبيق الاتفاقية والتعاون المشترك والمتبادل بين البلدين تم نقل 6 محكومين من الجنسية الأردنية من السجون السعودية لتمضية مدة محكوميتهم في مراكز الإصلاح والتأهيل الأردنية، كما تم نقل 10 محكومين من الجنسية السعودية من الأردن إلى المملكة، لتمضية مدة محكوميتهم في السجون السعودية .