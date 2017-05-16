السعوديـون يستقبلــون قــرار توطين طب الأسنان بـابتسامـة نـــاصعـــة

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جدة ــ البلاد

قابل السعوديين قرار وزارتي العمل والصحة بوقف استقدام أطباء الانسان من الخارج ، بترحيب شعبي واسع شمل ملايين السعوديين الذين اعربوا عن فرحهم بقرار قصر العمل في المهنة على أطباء وطبيبات السعودية.

وعلى موقع “تويتر” الأعلى متابعة في المملكة، تجمع أمراء ووزراء ومسؤولون من مختلف المستويات ونخب ثقافية ودينية وعدد كبير من المغردين السعوديين، لتأييد القرار والمطالبة بتوسيعه ليشمل بعض المهن الأخرى.

وعلى الوسم #ايقاف_استقدام_اطباء_الأسنان دون السعوديون بطرق متنوعة ترحيبهم بالقرار الجديد وأشادوا بوزارتي العمل والصحة اللتين أنجزتاه، وطالبوا بتوسيعه ليشمل كل القطاع الصحي من أطباء وممرضين وصيادلة.

وكتب وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة قائلاً ” بالاتفاق مع وزارة العمل تم ايقاف استقدام أطباء الأسنان ، أطباء وطبيبات بلدنا متميزين وأثبتوا كفاءتهم.

وقال الأمير والأكاديمي خالد آل سعود :الأطباء والطبيبات السعوديون ثروة وطنية تستحق الدعم والمساندة، بعدما أثبتوا كفاءتهم، وباتوا مطلباً لكثير من الدول.

وعلق الاقتصادي السعودي البارز، فضل البوعينين‏ قائلاً: ايقاف استقدام اطباء الاسنان يفعل إستراتيجية توطين الوظائف والمهن ويعالج مشكلة الانكشاف المهني، وتابع : يفترض أن تعالج مشكلة الصيادلة أيضاً.

وقال المغرد السعودي فهد الخريجي:‏ قرار يفرح القلب، شكراً وزير العمل، شكراً وزير الصحة، نعم ومليون نعم بأبناء الوطن، على الأقل عندهم ضمير.

ويقول السعوديون إنهم يفضلون العلاج عند أطباء وطبيبات سعوديين بشرط ألا ترتفع تكلفة العلاج، إذ يواجه الأطباء الأجانب بشكل عام انتقادات لاذعة تتعلق بتراجع الخدمات التي يقدمونها لمرضاهم وجودتها، إضافة لكفاءتهم التي تهتز مع كل حالة يتم الكشف فيها عن شهادة مزورة يعمل صاحبها طبيباً بينما هو في بلاده الأصلية عامل مهني.