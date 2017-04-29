السعوديون ثاني أكبر مشتر للعقارات في تركيا

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انقرة ــ وكالات

كشفت بيانات احصائية تركية ان السعوديين جاءوا في المرتبة الثانية بعد العراقيين من حيث شراء الاجانب للعقارات بتركيا في مارس الماضي.

واوضحت البيانات الصادرة عن مؤسسة الاحصاء التركية (تورك سات) ان المواطنين السعوديين اشتروا 148 عقارا، في مارس الماضي، ثم جاء الروس رابعا بشراء 115 عقارا، والافغان خامسا بشراء 112 عقارا. اما الكويتيين اشتروا 139 عقارا ليحتلوا المرتبة الثالثة بعد العراقيين الذين تصدروا القائمة بشراء 323 عقارا.

واشارت البيانات الى ان مبيعات العقارات للاجانب في تركيا سجلت انخفاضا في مارس الماضي بنسبة 1.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مبينة ان العدد الاجمالي للمبيعات بلغ 1578 عقارا منها 579 عقارا بيع في اسطنبول تلتها (انطاليا) بعدد 313 عقارا ثم (بورصا) 124 عقارا و(يالاوا) 88 عقارا و(سقاريا) 80 عقارا وانقرة 73 عقارا.

وفيما يتعلق بمبيعات العقارات بشكل عام اشارت البيانات إلى انها ارتفعت خلال مارس الماضي بنسبة 10% مقارنة بمارس عام 2016، موضحة ان عدد العقارات المبيعة في مارس بلغ 128923 عقارا في جميع انحاء تركيا.

كما لفتت إلى ان اسطنبول جاءت بالمرتبة الاولى بين أكثر المدن التركية بيعا للعقارات في مارس الماضي، حيث تم بيع 22443 عقارا تلتها انقرة بعدد 15004 عقارات ثم (ازمير) بعدد 8059 عقارا.