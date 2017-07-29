السعوديون في صــدارة مالكي العقارات في تركيا

انقرة ــ وكالات

اظهرت بيانات احصائية تركية، استحواذ السعوديين على المرتبة الأولى في قائمة الأجانب الأكثر شراء للعقارات في تركيا، بـشراء 612 عقارا في يونيو الماضي.

ووفقاً لمؤسسة الإحصاء التركية، فأن العراقيين احتلوا المرتبة الثانية بشراء 239 عقارا، ثم الكويتيين ثالثا بـ136، والروس بـ115 عقارا، والبريطانيين بــ87 عقارا.

واشارت البيانات الى ان مبيعات العقارات للأجانب في تركیا سجلت ارتفاعا في يونیو الماضي بنسبة 24.8% مقارنة مع نفس الشهر في 2016، مبينة ان العدد الإجمالي للمبيعات بلغ 1926 عقارا.

وذكرت البیانات ان اسطنبول جاءت في المرتبة الأولى بین المدن التركية الأكثر بیعا للعقارات في يونیو الماضي؛ إذ بلغت مبیعاتها 17970 عقارا ، تلتها (أنقرة) بعدد 10160 عقارًا، ثم (إزمیر) بعدد 6034 عقارًا، فیما حلت مدينة (هكاري) بأسفل القائمة بمبیعاتها البالغة عقارين اثنین.