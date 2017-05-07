السعوديون يبحثون عن مساكن الـ200 ألف ريال

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جدة ـــ البلاد

كشفت وزارة الإسكان ان غالبية طلبات السعوديين على المنتجات العقارية، تتركز على وحدات سعرها 200 ألف ريال، مشيرة إلى مبادرة لتطوير اواسط مدن المملكة.

وقال مدير الشراكات في وزارة الإسكان احمد مندورة، خلال جلسة في معرض “ريستاتكس”، إن غالبية الطلبات في السوق السعودية تتركز على وحدات سعرها يتراوح بين 200 و700 ألف ريال، فيما يقتصر أغلب المعروض على وحدات يبلغ سعرها 750 ألف ريال واعلى.

وأكد مندورة ان اكثر شرائح حجم الأسر، كان لأسرة تتراوح بين 3 و5 أفراد، بنسبة وصلت حتى 69%، مع وجود أكثر الطالبين للسكن في منطقة مكة المكرمة.

فيما اعلن وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية حسن الحازمي، عن مبادرة لزيادة الكثافة السكانية في اواسط المدن، سيما فى مدينة الرياض، وذلك بالتعاون مع هيئة تطوير الرياض.

وكشف الحازمي، عن دراسة للأمم المتحدة خاصة بتطوير وسط المدينة في الرياض وجدة ومكة، لافتا إلى أن مشروع النقل العام سيعمل على تسهيل الوصول إليها.