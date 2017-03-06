السعوديون يرحبون بالنجمين آل باتشينو وأوبرا وينفري

شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

بدأ آلاف السعوديين بشكل مبكر، الترحيب بالنجمين العالميين آل باتشينو وأوبرا وينفري، اللذين سيزوران المملكة في وقت لاحق من العام الجاري، ولكن بطريقة خاصة تعكس مكانة وشهرة النجمين لدى السعوديين. وبدأ الترحيب السعودي بالضيفين اللذين سيزوران المملكة للمرة الأولى في حياتهما،.

ورغم أن الوسم دخل في قائمة أكثر الموضوعات تفاعلاً على “تويتر” في السعودية، إلا أن غالبية المعلقين فيه هم من المرحبين بالنجمين الأمريكيين والمنتقدين للإساءة لهما من دون مبرر، مقابل عدد أقل بكثير من الغاضبين من الضيفين.

وقد أشار كثير من المغردين في الهاشتاق إلى سيرة وينفري الحافلة بالأعمال الخيرية والتبرع للفقراء، إضافة للنجاح الذي حققته في حياتها رغم الظروف الصعبة التي عاشتها في صغرها.

كما تحول الوسم -أيضاً- إلى ساحة لانتقاد المعترضين على نشاطات هيئة الترفيه.

وكتب أحد المغردين معلقاً محاربو الفرح والابتسامة يحاربون نجاح أية فرحة للمجتمع ويصفونها بألفاظ تشبه نواياهم.

ومن المقرر أن يزور الممثل الأمريكي ألفريدو جيمس باتشينو، المعروف بآل باتشينو، السعودية في شهر مايو المقبل، للظهور في برنامج تلفزيوني، والحديث عن رحلته في عالم التمثيل، وهو حاصل على جائزة الأوسكار عن فيلم “عطر امرأة” والغولدن غلوب.

كما من المتوقع أن تزور الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، المملكة مرتين منفصلتين، الأولى إلى جدة في سبتمبر والثانية إلى الرياض في ديسمبر الأول المقبلين، حيث تروي قصة نجاحها لسيدات سعوديات ضمن لقاء يحمل عنوان “جلسة مع أوبرا”.

وتقول هيئة الترفيه التي انشأتها الحكومة العام الماضي ونظمت بضع فعاليات فنية وثقافية في المملكة ، انها تلتزم بالقوانين المستمدة من الشريعة الاسلامية المطبقة في السعودية.