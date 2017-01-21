(السعودي) يدخل 67 دولة دون تأشيرة

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لندن – وكالات

حلّت المملكة في المرتبة (112) بعدد دول يبلغ 67 دولة يُمكن لحاملي جواز السفر السعودي دخولها دون تأشيرة، أو الحصول على التأشيرة بعد الوصول إلى مطاراتها، وفقًا للتصنيف العالمي السنوي الذي تجريه مؤسسة Passportindex.org.

وحافظت الجمهورية الألمانية على صدارتها في التصنيف العالمي للسفر بأقوى جواز سفر في العالم لعام 2017، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن السويد جاءت في المركز الثاني بفارق بسيط مع ألمانيا، بينما حلت سنغافورة في المركز الثالث، تبعتها الدنمارك في المركز الرابع، ثم فنلندا، وفرنسا، وإسبانيا، وسويسرا، والنرويج ، فيما تقدمت بريطانيا التي احتلت المركز العاشر على الولايات المتحدة التي حلت في المركز الحادي عشر لتخرج من تصنيف العشرة الكبار.

وسجلت سنغافورة مع كوريا الجنوبية التي حلت في المرتبة 24، أقوى دولتين في آسيا في هذا التصنيف للعام الجديد، بينما حلت سوريا والعراق وأفغانستان في آخر القائمة المكونة من 199 دولة، كما جاءت إيران في المرتبة 188 سبقتها ليبيا بمرتبة واحدة.