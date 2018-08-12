السعيد يخطف الأنظار في مران الأهلي وانفراج أزمة تفاريس

جدة – بدر النهدي

تراجعت إدارة النادي الأهلي عن قرار إغلاق التدريبات في مران أمس حيث سمحت للجماهير بالدخول لمشاهدة المران بعد تدخل رئيس النادي تقديرا للجماهير التي توافدت منذ وقت مبكر.

وكان الفريق قد أستأنف مساء أمس تدريباته بعد الراحة التي منحها إياهم المدرب بعد العودة من معسكر الفريق بالنمسا وذلك على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي بقيادة الجهاز الفني وعلى رأسه الأرجنتيني بابلو غويدي ، وذلك استكمالاً للمرحلة الثالثة من استعدادات الفريق للموسم المقبل بعد عودة الفريق الاربعاء الماضي إلى مدينة جدة بعد أن أنهى المرحلة الثانية من الإعداد للمعسكر الخارجي في النمسا الذي استمر لمدة 21 يوما ، تخلله عدد من المباريات الودية ، وتركزت التدريبات على النواحي اللياقية بالجري حول المضمار و مداعبة الكرة وسط أرضية الملعب بمناورة خفيفة ،

هذا وشهدت التدريبات مشاركة الدوليين ولاعبي المنتخب المصري المحترفين محمد عبدالشافي وعبدالله السعيد الذين لاقى تحية كبيرة من جماهير النادي الأهلي الحاضرة لتدريبات الفريق بعد السماح لها بالدخول بعد بداية التدريبات بنصف ساعة بعد أن كان القرار بتدريبات مغلقة من قبل الجهاز الفني كما شارك المحترفان الإسبانيان خوسيه خورادو واليكسيس روانو ، فيما شهدت الساعة الأولى من عصر السبت حضور اللاعب مصطفى بصاص الى أرضية الملعب بعد عودته من فترة الإعارة الذي قضاها لاعباً لفريق أحد خلال الانتقالات الشتوية الموسم الماضي ، ومن ناحية أخرى ‏سيصل جانيني تفاريس إلى جدة خلال الأيام المقبلة وذلك بعد الإنتهاء من استخراج التأشيرة اللازمة لدخول عائلته إلى أراضي المملكة العربية السعودية وفق الأنظمة المتبعة.