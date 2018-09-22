السفارة الأمريكية في الرياض تؤكد على عمق العلاقات مع المملكة

أكد القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في الرياض كريستوفر هينزل أن الشراكة مابين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية تمتد لتشمل التعاون الوثيق في مجال الأمن بالاضافة إلى العلاقات القوية بين البلدين في مجال الأعمال وبرامج التبادل الثقافي، لافتاً إلى أنهم يعملون معاً على تعزيز أمن وازدهار البلدين.

وأشار هينزل، في كلمته بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 88، إلى أنه ومن خلال برامج التبادل التعليمي والثقافي تتعلم الدولتان من بعضهما وتعملان على تعميق الشراكة، مضيفاً أنه وعلى مدى عدة عقود تبادل مئات الآلاف من المسؤولين والسائحين وممثلي الشركات والطلاب من كلا البلدين الزيارات فيما بينهم، الأمر الذي يعزز الروابط القوية بين البلدين.

ورفع القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية وجميع زملائه في السفارة والقنصليتين في جدة والظهران التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وشعب المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني.

وزاد : “أتمنى لشعب المملكة العربية السعودية النجاح في جميع مساعيه ونتطلع إلى مستقبل مشرق، بينما يواصل بلدانا العمل جنباً إلى جنب” .