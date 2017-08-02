السفارة في لندن تحذر السعوديين من اعتداءات بمواد حارقة

حذرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة البريطانية لندن ، المواطنين السعوديين من عمليات إعتداء بالمواد السائلة من قبل مجموعات من اللصوص المحترفين وطالبتهم بتوخي الحذر

وأفادت السفارة في بيان لها اليوم الأربعاء أنها نظراً لاحظت مؤخراً تزايد عمليات الإعتداء بالمواد السائلة

ومن ضمنها الأسيد الحارق من قبل مجموعات من اللصوص المحترفين الذين يتواجدون بالقرب من الأماكن السياحية في لندن بغرض السرقة

وأهابت السفارة بالمواطنيين الزائرين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر ، وتجنب السير في الأزقة والأماكن المظلمة

وشدد علي تجنب الظهور بمقتنيات ثمينة تجنباً لعمليات سرقتها

ودعت الي إبلاغ الشرطة والتواصل مع السفارة مباشرة فيث حال التعرض إلي أي إعتداء