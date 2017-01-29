السفياني: حققنا الأهم وننتظر الأهلي

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جدة- عبدالعزيز عركوك

أكد مهاجم نادي الاتحاد ربيع السفياني أن ذهابه إلى رئيس النادي اثناء احتفاله بهدف المباراة الوحيد يعود لحرص المهندس حاتم باعشن على التعاقد معه وجلبه إلى صفوف الاتحاد أثناء تواجده مع النصر في الفترة الماضية

وعبر السفياني عن سعادته بتحقيق النقاط الثلاثة متمنيا أن يوفق هو وزملائه اللاعبين في تحقيق الانتصارات في المواجهات القادمة

مبينا بأن لقاء الأهلي سيكون له طابع خاص موضحا بأنه يتمنى المشاركة للمساهمة مع زملائه اللاعبين لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاثة.