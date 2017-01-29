العدد 21829 29 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

السفياني: حققنا الأهم وننتظر الأهلي

0 تعليق 23 مشاهدة
السفياني: حققنا الأهم وننتظر الأهلي
شارك عبر واتساب

جدة- عبدالعزيز عركوك

أكد مهاجم نادي الاتحاد ربيع السفياني أن ذهابه إلى رئيس النادي اثناء احتفاله بهدف المباراة الوحيد يعود لحرص المهندس حاتم باعشن على التعاقد معه وجلبه إلى صفوف الاتحاد أثناء تواجده مع النصر في الفترة الماضية

وعبر السفياني عن سعادته بتحقيق النقاط الثلاثة متمنيا أن يوفق هو وزملائه اللاعبين في تحقيق الانتصارات في المواجهات القادمة

مبينا بأن لقاء الأهلي سيكون له طابع خاص موضحا بأنه يتمنى المشاركة للمساهمة مع زملائه اللاعبين لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاثة.

الوسوم:,

التصنيف: الرياضة

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق