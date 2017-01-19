السفياني: سعيد بانضمامي للنمور .. باعشن: سنجلب لاعبين للفريق الموسم القادم

شارك عبر واتساب

جدة- عبدالعزيز عركوك

قدم رئيس نادي الاتحاد المهندس حاتم باعشن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس بمقر النادي شكره الجزيل للمفاوض الاتحادي عبدالله شرف الدين، على ماقدمه وبذله في سبيل إنجاح صفقة اللاعب ربيع السفياني،

مبينا أنه سعيد لانضمامه إلى كتيبة النمور، مشيرا إلى أن الإدارة الاتحادية، ومنذ بداية عملها في النادي وفي فترة رئاسة الراحل أحمد مسعود، كانت ترغب في الحصول على خدمات السفياني لمشاهدتهم اللاعب سابقا مع فرق الفتح والتعاون والنصر – ولله الحمد- تمكنت من ذلك،

وأضاف ،أن فترة الانتقالات الشتوية لن تشهد التعاقد مع أي لاعب آخر باستثناء السفياني، فيما سيتم تدعيم الفريق في الموسم القادم- بمشيئة الله- بصفقات أخرى بعد تخفيض الديون والمحافظة على الاستقرار المالي.

وثمن باعشن تعامل اللاعب المرن في المفاوضات، والتي سهلت انتقاله، وتمنى له التوفيق مع الاتحاد، والمساهمة مع اللاعبين في اعادة النادي إلى البطولات والألقاب، وتعزيز روح الاتحاد.

ومن جهته عبر اللاعب ربيع السفياني عن سعادته بالانضمام لنادي الاتحاد، لما يمتلكه من تاريخ عريق وجماهيرية كبيرة وضخمة على مستوى الشرق الأوسط، مبينا أنه وقع مع الاتحاد لمدة ٦ أشهر كلاعب هاو،

وأنه لم يتردد في ذلك لرغبته في اللعب لناد كبير، ويمتلك جماهيرية وسمعة واسعة، وأضاف بأنه سيقدم كل مالديه في الفترة القادمة بالتعاون مع زملائه اللاعبين،

موضحا أنه لن يجد صعوبة في الانسجام والتأقلم لمعرفته باللاعبين.

وأكد السفياني أنه جاهز فنيا ولياقيا للمشاركة مع الفريق اعتبارًا من المواجهة القادمة، بعد أن يتم تسجيله في مكتب الهيئة العامة للرياضة في سجلات الاتحاد.