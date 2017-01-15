السفياني يقود الاتحاد لكسب وديه جدة

جدة- عبدالعزيز عركوك

ساهم الضيف الجديد ربيع سفياني في فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحادي في أولى مواجهاته الودية أمام فريق جدة بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بعد تسجيله للهدف الأول

فيما جاء الهدف الثاني عن طريق المحترف الكويتي فهد الأنصاري. وكان المدرب سييرا قد دخل الشوط الأول بتشكيلة مكونة من الحارس علي العامري وعمر المزيعل وعوض خريص وعمار الدحيم ومعتز تمبكتي وجمال باجندوح والتشيلي كارلوس فيلانويفا والكويتي فهد الأنصاري ومحمد قاسم وعبدالرحمن الغامدي وعبدالعزيز العرياني

وقد انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بلا أهداف ولم تكن هناك خطورة تذكر على مرمى الفريقين وفي الشوط الثاني منح سييرا الفرصة للعديد من اللاعبين

ومن ضمنهم اللاعب الجديد ربيع السفياني الذي أجرى الفحص الطبي يوم أمس استعدادا للتوقيع في كشوفات النادي اليوم كما أشرك المدرب كلا من أحمد العوفي وخالد السميري استعدادا لمواجهة الطائي يوم الجمعة القادمة 20 يناير من الشهر الحالي ضمن دور ال32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.