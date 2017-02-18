العدد 21849 18 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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السفير القطري يزور جناح الشؤون الإسلامية

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السفير القطري يزور جناح الشؤون الإسلامية
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الجنادرية – البلاد

زار سفير دولة قطر لدى المملكة سمو الشيخ عبد الله بن ثامر آل ثاني، والوفد المرافق له، جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالجنادرية.

واستمع سموه إلى شرحٍ موجز عما تحويه أركان الجناح، والمعروضات داخلها، التي تجسد رسالة المملكة المعنية بخدمة العمل الإسلامي، والدعوة إلى الله وفق منهج معتدل يقوم على الوسطية والاعتدال، إلى جانب جهود الوزارة في خدمة ضيوف الرحمن.
ونوّه في نهاية الزيارة بالجناح وما اشتمل عليه من أركان، لاسيما ركن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وركن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، مؤكداً أنها من الأعمال الرائدة التي تميزت بها قيادة المملكة تجاه المسلمين في مختلف أقطار العالم.

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التصنيف: محليات

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