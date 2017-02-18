السفير القطري يزور جناح الشؤون الإسلامية

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الجنادرية – البلاد

زار سفير دولة قطر لدى المملكة سمو الشيخ عبد الله بن ثامر آل ثاني، والوفد المرافق له، جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالجنادرية.

واستمع سموه إلى شرحٍ موجز عما تحويه أركان الجناح، والمعروضات داخلها، التي تجسد رسالة المملكة المعنية بخدمة العمل الإسلامي، والدعوة إلى الله وفق منهج معتدل يقوم على الوسطية والاعتدال، إلى جانب جهود الوزارة في خدمة ضيوف الرحمن.

ونوّه في نهاية الزيارة بالجناح وما اشتمل عليه من أركان، لاسيما ركن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وركن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، مؤكداً أنها من الأعمال الرائدة التي تميزت بها قيادة المملكة تجاه المسلمين في مختلف أقطار العالم.