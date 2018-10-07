السفير النيجيري: المسابقة محفل إيماني عالمي

الرياض- البلاد

أكد سفير جمهورية نيجيريا لدى المملكة محمد عيسى دودوا أن مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الأربعين التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال الفترة من السادس والعشرين من شهر محرم وحتى غرة صفر 1440هـ، محفل إيماني عالمي بها يجتمع قراء الأمة، يتنافسون من خلالها على تلاوة كتاب الله.

جاء ذلك خلال حضوره مراسم حفل انطلاق التصفيات النهائية للمسابقة بالمسجد النبوي مع الوفد النيجيري المرافق له.

وأثنى السفير النيجيري على جهود المملكة الكبيرة والمتواصلة في خدمة كتاب الله منذ عهد المؤسس ــ رحمه الله ــ ووصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، مشيراً إلى أن الرعاية والعناية تنبع من قيم القيادة الأصيلة واهتمامها بالإسلام والمسلمين، ومن خلال رسالتها الوسطية.

وفي نهاية تصريحه، تقدم سفير جمهورية نيجيريا بالشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على توجيهاته الدائمة ومتابعاته المستمرة من أجل إخراج المسابقة الدولية وفق تطلعات القيادة الرشيدة.