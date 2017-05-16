السفير جعفر يقلد ضابطين رتبتيهما

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الخرطوم- واس

قلّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر في مكتبه بمقر السفارة أمس الضابطين الدارسين بالسودان فيصل بن عبدالرحمن الباعود، وخالد بن محمد الجحيلان رتبتيهما الجديدتين إثر صدور الأمر الملكي بترقيتهما إلى رتبة مقدم, وذلك بحضور الملحق العسكري بالسفارة العقيد ابراهيم العمير. وقدم السفير بن جعفر لهما خالص التهنئة بهذه المناسبة، متمنيًا لهما مزيدًا من التقدم والنجاح في خدمة الوطن. بدورهما، أعربا المقدمان فيصل وخالد عن سعادتهما بهذه الثقة الملكية الغالية، داعين الله تعالى أن يحفظ للوطن قيادته الرشيدة ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار.