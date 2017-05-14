السفير قطان يشهد حفل تخريج الطلاب والطالبات بمصر

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القاهرة – البلاد

أقامت الملحقية الثقافية السعودية بجمهورية مصر العربية مساء اليوم حفل تكريم للطلاب السعوديين المتخرجين والمتفوقين للعام الدراسي 2016/2017م بمقر سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مصر بحضور معالي سفير خادم الحرمين الشريفين مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي أحمد بن عبد العزيز قطان.

ورفع معالي السفير أحمد قطان في كلمته خلال الحفل أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – على الرعاية الفائقة التي توليها المملكة للتعليم.

كما وجه الشكر والتقدير لمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، على الجهد الكبير الذي يبذله لمواصلة ومواكبة التطور العلمي في أنحاء العالم.

وهنأ السفير أحمد قطان الخريجين بهذه المناسبة ، موصياً إياهم بتقوى الله سراً وعلانية وأن يعلموا أن اليوم هو بداية الطريق وليس نهايته، وأن عليهم أن يقدموا لوطنهم كل الجهد، متمنياً لهم كل التوفيق والسداد في حياتهم العملية لخدمة ديننا الحنيف ومليكنا المفدى.

من جانبه نوه الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية الدكتور خالد بن عبدالله النامي بالدعم الكبير الذي تلقاه الملحقية الثقافية في جمهورية مصر العربية ممثلة بسفير خادم الحرمين الشريفين وحرصه الدائم على تذليل كل الصعوبات التي تواجه أبنائنا الطلاب.

بدوره ألقى الدكتور إبراهيم عمر المحائلي كلمة الطلاب المتفوقين عبر فيها باسمه ونيابة عن زملائه الطلاب والطالبات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على ما أولته من دعم لا محدود لقطاع التعليم في المملكة ووفرت جميع السبل وهيأت الدروب للطلاب لينهلوا من صنوف العلم وآدابه بما يعينهم على بناء حاضرهم واستشراف مستقبلهم وليرفعوا رايه العلم خفاقة في علياء السماء وليكونوا لأمتهم حصناً منيعاً ونوراً يضيء الطريق.

وقدم المحائلي شكره الجزيل لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر وللسفارة السعودية والملحقية الثقافية على كل ما بذلوه من جهود لمتابعة شؤون الطلاب والطالبات وتسهيل أية معوقات وللجامعات المصرية التي احتضنتهم وقدمت لهم العلوم والمعارف.

بدورها رفعت الطالبة أماني الجبرتي في كلمتها نيابة عن الخريجين آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة والسفارة السعودية والملحقية الثقافية على ما قدمته من جهود ومتابعة حتى تحققت أحلام الطلبة بالتخرج من الجامعات المصرية العريقة.

حضر الحفل مديرو الجامعات المصرية ومنسوبو السفارة والملحقيات والمكاتب السعودية في مصر وأولياء أمور الطلاب والطالبات.