السفير نقلي: المملكة تسخّر كافة إمكانياتها لراحة الحجاج

القاهرة – محمد عمر

أكد أسامة نقلي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أن المملكة تسخر كافة إمكانياتها، في سبيل تذليل الصعاب أمام حجاج بيت الله الحرام، بداية من تيسير الحصول على تأشيرات الحج في سفاراتها المختلفة حول العالم،

مروراً بأداء الشعائر في طمأنينة وسكينة، وانتهاء بالعمل على عودة الحجيج سالمين إلى بلادهم ، كما أكد السفير نقلي أن سفارة المملكة في القاهرة لا تدخر جهداً في توفير كافة التسهيلات للمصريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام. وقدمت السعودية إلى الحجاج المصريين هذا العام 78 ألف تأشيرة حج.

من جهته قال محمد السبيعي رئيس القسم القنصلي بسفارة المملكة في القاهرة إن قنصليات المملكة الثلاث في القاهرة والإسكندرية والسويس قدموا هذا العام تيسيرات كبيرة فيما يتعلق بإجراءات استخراج التأشيرات للحجاج المصريين، والوقت المخصص لذلك.

وكشف السبيعي أن شركة “تسهيل VFS” المعنية بالحصول على بصمة الحاج أضافت نحو 15 فرعاً في كافة أنحاء الجمهورية ليبلغ مجموع فروعها 26 فرعاً، موزعين على المحافظات المصرية المختلفة. كما ضاعفت عدد ساعات العمل لدى مكاتبها لتبدأ في الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء، مع إلغاء عطلة نهاية الأسبوع، بهدف التيسير على الحجاج المصريين، والحد من التكدس والإسراع فى إنهاء كافة الإجراءات.