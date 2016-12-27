السقا : جروس أعاد هيبة الأهلي والاتحاد مطالب بتحقيق بطولة تنشل الفريق والإدارة

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شدد الدكتور صلاح السقا الأخصائي النفسي والرياضي المعروف،في حديث لـ” البلاد”، على أن اللاعب السعودي يتأثر بما حوله والضغوطات التي تواجهه قبل مواجهات الكؤوس والديربي؛ لذا على مسئولي الاتحادية إبعاد لاعبيهم عن المشاكل الإدارية التي يتعرض لها النادي حاليا، وإلا ستؤثر على اللاعبين في الملعب خلال لقائهم مع غريمهم اللدود ومنافسهم التقليدي الفريق الأهلاوي في نصف نهائي مسابقة كأس سمو ولي العهد الأمين. كل فريق لديه دافع للفوز، من أجل كسب مناصريه واستمرار دعمهم المعنوي للفريق” وتابع :” فيما يخص نادي الاتحاد فهو يلعب المباراة، وهو منتش وراجع بقوة رغم المشاكل الإدارية،

وأعتقد أن لديه الكثير من المقومات التي من الممكن أن يبهرنا في المباراة اليوم، ولديه أداء فني عال، رغم أن لديه خللا فنيا في المناطق الخلفية، ولكن دائماً الاتحاد يملك القوة في المباريات الكبيرة؛ بسبب جمهوره الفعال في الملعب والذي يؤثر من الناحية النفسية إيجاباً على الفريق.

وأعتقد بطولة كأس والعهد فرصة أن تحقق كأس سريعة؛ ستدفع بالنواحي المعنوية للاتحاد وستنتشل الإدارة والنادي. وأضاف: أما بخصوص النادي الأهلي، فبعد عودة المدرب جروس بدأ يظهر لنا أهلي الموسم الماضي، وأعتقد أن هذه المباراة محك حقيقي للفريقين، وعليهما أن يثبتا من الأفضل في جدة ؟ أعتقد أنها مباراة فنية بحتة، وأن الفريقين متساويان في الكفة، ولكن من سيتعامل مع المباراة بهدوء أعصاب، هو من سيحقق الفوز.