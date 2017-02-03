السقا : سلاح الأهلي فني والاتحاد ذهني ونفسي

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جدة – أحمد إلياس

أوضح الدكتور صلاح السقا الرياضي الشهير، والدكتور التفسي في جامعة الملك سعود بالرياض في تصريح للـ(البلاد)، أن الاتحاد هو الأجهز على الصعيد الذهني والنفسي، والأهلي الأجهز فنياً خلال مباراة اليوم،

وقال السقا: لقاءات الديربي دائماً ما تكون مثيرة بأحداثها قبل وأثناء وبعد المباراة، والجميع يتحدث عنها قبل المواجهة بأسابيع، وهذه المباراة تحديداً ستحدد مصير الفريقين في بطولة الدوري، وفي الفترة الحالية الأهلي هو الأكثر جاهزية من الاتحاد من الناحية الفنية، ولا ننسى أن في الاتحاد لن يلعب كهربا؛ بسبب مشاركته مع منتخب بلاده، كذلك العكايشي لم ينضم للفريق إلا في وقت قريب، وكذلك الأنصاري لم تتحدد مشاركته، وهو لم يلعب من فترة طويلة.

وتابع: دوافع الأهلي في الفوز أكثر بسبب ردة فعله من الخسارة الماضية التي تعرض لها من منافسه الاتحاد في كأس ولي العهد، وخروجه المر من البطولة على يد غريمه اللدود، أما المنافس الاتحاد فهو فريق يريد الفوز للاقتراب من المنافسة و إبعاد المنافس الأهلاوي، ويكون قد ضرب أكثر من عصفور بحجر، وأنا أعتقد أن المباراة ستكون حبلى بالمفاجآت التي ستشهدها، ونتمنى أن الديربي يرتقي بسمعة ومستوى الكرة السعودية.