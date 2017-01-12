السكري يطلب حكاما أجانب لمباراة الرائد

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بريدة- البلاد

خاطبت إدارة نادي التعاون الأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، لتكليف طاقم تحكيم أجنبي لمباراة فريقها أمام الرائد في الجولة الـ16 من “دوري جميل”، على الرغم من أن المباراة على أرض الرائد،

واستندت الإدارة التعاونية على قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بالموافقة على الاقتراح بأحقية طلب كل نادي لطواقم تحكيم أجنبية؛ سواء داخل أو خارج أرضه.

وأكدت أنها خاطبت نظيرتها بالرائد للاستفسار في حال رغبتهم بقيادة الحكم الأجنبي لهذه المباراة؛ كون التعاون هو من تكفل بقيمة الحكام الأجانب في لقاء الجولة الثالثة من الدور الأول، ولم تتلق أي رد.