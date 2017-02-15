السكري ينهي تحضيراته للفتح

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بريدة- البلاد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون تدريباته تحت قيادة المدرب جالكا؛ تحضيرا لمباراة الفتح المقبلة في دوري جميل للمحترفين.

وبدأت التدريبات بعمليات التسخين رفقة مدرب اللياقة، وفرض المدرب عددا من التمارين التكتيكية؛ كاللعب وسط مساحات ضيقة، والضغط على حامل الكرة. وشارك اللاعب موسى الشمري في المران،

فيما فضل الجهاز الطبي إراحة اللاعب ريكاردو؛ بسبب شعوره بآلام في الرقبة. وتواجد في العيادة الطبية الحارس فهد الشمري حيث يخضع لجلسات علاجية بعد الإصابة التي تعرض لها في الكتف.