السكري يهدد صدارة الزعيم .. والملكي يخشى مواقف الفتح

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تقديم – أحمد إلياس

تتواصل اليوم السبت منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري جميل للمحترفين، بإقامة مباراتين، تجمع الأولى فريق الهلال بنظيره فريق التعاون على ملعب إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ويواجه فريق الأهلي نظيره فريق الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ( الجوهرة المشعة ) بجدة .

الهلال × التعاون

يستضيف فريق الهلال نظيره فريق التعاون على ملعب إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز في مباراة تنطلق الساعة (7.50) مساءَ. يخوض الزعيم المباراة وهو متصدر في المركز الأول برصيد (34) نقطة جمعها في أربع عشرة مباراة، فاز في إحدى عشرة مواجهة، وخسر مباراتين، وتعادل في واحدة، ويعتمد مدرب الهلال دياز على اللاعبين أسامه هوساوي وعبدالله الحافظ وياسر الشهراني والارجواني نيكولاس ميليسي وتياجو ألفيس وسالم الدوسري، وفي الهجوم علىليو يوناتيني، ويغيب عن الفريق اللاعب نواف العابد للإصابة ولم تحدد مشاركته بعد. واللاعب كارلوس إدوارد وسلمان الفرج للإيقاف . وفي الطرف الآخر يلعب فريق التعاون سكري القصيم اللقاء وهو في المركز السابع برصيد (18) نقطة جمعها في أربع عشرة مباراة، فاز في خمس مباريات، وتعادل في ثلاث مواجهات، وخسر ست مباريات، ويعتمد الروماني جالكا مدرب التعاون على اللاعبين ريكاردو ماتشادو وطلال العبسي وساندرو مانويل وأحمد الزين والسوري جهاد الحسين، ونايف موسى ويركز في الهجوم على اللاعب المغربي منير الحمداوي.

الأهلي × الفتح

يلتقي فريق الأهلي نظيره فريق الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ( الجوهرة المشعة ) بجدة، في مواجهة تنطلق الساعة (7.50) مساءً، ويدخل الملكي المواجهة وهو في المركز الثاني برصيد (31) نقطة جمعها في أربع عشرة مباراة، فاز في عشر مباريات، وخسر ثلاث مباريات، وتعادل في واحدة، ويعتمد السويسري كريستيان جروس مدرب فريق الأهلي على قائد الفريق تيسير الجاسم وحسين المقهوي وسلمان المؤشر واللاعب عبدالفتاح واليوناني، وفي الهجوم يعتمد على الهداف عمر السومه .

وفي الجانب الآخر يلعب النموذجي اللقاء وهو في المركز الرابع عشر والأخير برصيد ثماني نقاط، جمعها الفريق في أربع عشرة مباراة، فاز في واحدة وتعادل في خمس، وخسر ثماني مبريات، ويعتمد مدرب الفتح التونسي فتحي الجبال على اللاعبين سياف البيشي وعلي البليهي ومحمد الفهيد وأوكرا وماجد هزازي وحمدان الحمدان وتوفيق بو حيمد وجنيور في الهجوم .