السلطات تتوعد بملاحقة مستخدمي هاشتاغ (وين تخفي الحشيش بالعادة)

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توعدت السلطات في السعودية كافة مستخدمي موقع التدوين المصغر “تويتر” في المملكة من ملاحقتهم قضائيا في حالة استخدام ذلك الهاشتاغ.

وكان قد انتشر عبر هاشتاغ “وين تخفي الحشيش بالعادة”، وتبادل فيه رواد تويتر التغريدات الساخرة، فيما استغله البعض للتعبير عن استخدامه للمخدر، وهو ما اعتبره البعض تجاوزا غير مقبولا.

ونشرت الأمان العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تغريدة، مذيلة بذلك الهاشتاغ قالت فيها: “تم رصد الهاشتاق أدناه ونطالب بعد المشاركة فيه والأجهزة المعنية تطبق نظام الجرائم المعلوماتية #قادرون”.

وشهدت تغريدة الأمانة تفاعلا كبيرا من المغردين، ما بين الإشادة بتلك الخطوة، ومطالبة بضرورة التفاعل مع الجهات الأمنية لوقف تلك الهاشتاغات التي وصفوها بـ”المفسدة” والتصدي لها بكل قوة، والإبلاغ عمن يشارك فيها.

ولكن أشار مغردون آخرون إلى ضرورة عدم تضخيم الأمانة الأمر، الذي لم يتعد مجرد مزحة من أحد مستخدمي تويتر بالسعودية، ولا يحتاج لكل تلك الملاحقات الأمنية تجاهه.