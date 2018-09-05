السليماني يطمئن على الحجاج المرضى

جدة- البلاد

زار المدير العام لفرع وزارة الحج والعمرة بمحافظة جدة المهندس مروان بن حسني السليماني، أمس مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، لتفقد المرضى من حجاج بيت الله الحرام المنومين في أقسام العناية القلبية المركزة، وأجنحة التنويم بالمجمع .

واطمأن السليماني على الحجاج المرضى وحالاتهم المرضية وسير علاجاتهم وقدم لهم الهدايا .

وأشاد السليماني بالجهود المبذولة من قبل الكوادر الطبية بمجمع الملك عبدالله الطبي لتوفير وتقديم أفضل الرعاية الصحية والخدمات الطبية اللازمة للحجاج, مبيناً أن هذه المبادرة تأتي بتوجيهات من معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن.