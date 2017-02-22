السماح لأبناء السعوديات بالعمل في محال الاتصالات والمستلزمات النسائية

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جدة ـــ البلاد

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص، قراراً يقضي بالسماح لأبناء المواطنات من أزواج أجانب، بالعمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها، و بيع المستلزمات النسائية.

واشترط القرار أن يكون العمل لدى ملاك المحلات، فيما لا يجوز لاي من أولاد المواطنة تملك محل إلا وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات الحاكمة لذلك.

وكانت وزارة العمل قد انتهت في أوقات سابقة من تنفيذ قرارات قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين، حيث كان القراران يمنعان أبناء وبنات السعوديات من العمل في تلك الأنشطة.