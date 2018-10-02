أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، السماح للقطاع الخاص باستيراد الشعير العلفي من الخارج لغرض التجارة، وذلك بعد موافقة لجنة التموين الوزارية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله أبا الخيل، أن الاستيراد يكون بعد استيفاء المتطلبات النظامية من وزارة التجارة والاستثمار، ووفقاً للمواصفات القياسية للشعير المستورد المعتمدة من المؤسسة العامة للحبوب التي يمكن الحصول عليها بزيارة موقع المؤسسة على الإنترنت.

وأكد أن قرار الوزارة أتى استجابة للطلبات المقدمة من القطاع الخاص، والمتضمنة الالتزام بالمواصفات المعتمدة من المؤسسة العامة للحبوب، وبدون أي دعم حكومي، منوهاً بأهمية الالتزام بالتعبئة في أكياس خاصة بالشركة المستوردة بزنة 50 كيلو جرام للكيس، وتزويد المؤسسة العامة للحبوب ببيان شهري عن حجم الكميات المستوردة بهدف متابعة المخزون الاستراتيجي للشعير، موضحاً أن أنظمة الاستيراد والتصدير في المملكة، تشترط تضمين السجل التجاري للمستورد ومن ضمنها نشاط تجارة الشعير.