السماح للمسافرين (المحظورين) بدخول أمريكا

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واشنطن – عواصم – وكالات

أعطت السلطات الأمريكية الضوء الأخضر إلى الخطوط الجوية حول العالم بالسماح للمسافرين من سبعة دول ذات أغلبية مسلمة بدخول الولايات المتحدة.

جاء ذلك بعد أن أصدر قاض أمريكي بمدينة سياتل قرارا مؤقتا على مستوى الولايات المتحدة بوقف العمل بالحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب. ويعتبر الحكم بمثابة تحد كبير لإدارة ترامب، ويعني أن بوسع مواطني الدول السبع – من الناحية النظرية – التقدم للحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة، بحسب ديفيد ويليس مراسل بي بي سي في واشنطن.

وفي أول رد فعل رسمي على الحكم القضائي ، قال المتحدث باسم البيت الأبيض أن الحكومة سوف تطعن بالنقض على الحكم. ووصف البيت الأبيض في بيان قرار ترامب بأنه “قانوني وملائم” ، مضيفا بأن “أمر الرئيس يهدف لحماية الوطن وهو لديه السلطة والمسؤولية الدستورية لحماية الشعب الأمريكي”.

إلى ذلك أعلنت الخطوط الفرنسية بأن مواطني الدول المعنية بالحظر سوف يسمح لهم بالتوجه إلى الولايات المتحدة طالما كانوا يحملون التأشيرات أوالأوراق اللازمة، كما قالت الخطوط القطرية أن الشركة ستمسح للركاب المحظور دخولهم الولايات المتحدة وفق أمر أصدره ترامب الأسبوع الماضي بركوب الطائرات.