السمرين : زيارة خادم الحرمين الآسيوية منسجمة مع (الرؤية)

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كوالالمبور-واس

أعرب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين عن تفاؤل قطاع الأعمال السعودي والأوساط الاقتصادية في المملكة بالجولة الأسيوية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – .

وأكد الدكتور السمرين في تصريح صحفي أن قطاع الأعمال السعودي يترقب بكثير من التفاؤل والاهتمام جولة الملك المفدى الأسيوية وما ستحققه من مكاسب اقتصادية وفتح آفاق جديدة للاقتصاد الوطني بشكل عام وقطاع الأعمال السعودي على وجه الخصوص،

بالإضافة إلى أنها تأتي منسجمة مع توجهات رؤية المملكة 2030م وما تتضمنه من محاور لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات التجارية.

وقال السمرين :” إن قطاع الأعمال السعودي يتطلع إلى أن تؤدي جولة خادم الحرمين الشريفين إلى تعزيز العلاقات التجارية مع تلك الدول، وتسرع من وتيرة التدفقات الاستثمارية بينها وبين المملكة وتزيل المعوقات التي تحول دون ذلك، إضافة إلى إتاحة الكثير من الفرص المجزية للقطاع الخاص السعودي من خلال الاتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال هذه الجولة. وأضاف ” منذ إعلان رؤية المملكة 2030 نشهد حراكاً اقتصادياً كبيرا ونشاطاً خارجياً ملحوظاً، وذلك لتعزيز هذه الرؤية الطموحة من خلال توثيق الشراكات التجارية مع الشركاء الدوليين واللاعبين الاقتصاديين الرئيسيين على الساحة الدولية وحشدهم ضمن منظومة الفرص والتوجهات التي تستهدفها الرؤية”.