السميري..بين الحكمة والفلسفة والتأمل

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يكتبها-عبدالله سعيد

في كل مرة التقي فيها زرقة البحر،يتحول عبدالرحمن السميري إلى غمامة في الروح ويهطل هذا الشعر:

البارحة جنب البحر واحس باحساس الغريق

ظنك لو اغرقني البحر باحس باحساس الحياة؟..

يخبرنا بتأملاته أمام البحر،ثم يصدمنا بهذا التساؤل الفظيع. وهذا أحد أساليبه المذهلة في كتابة النص، والتي يعتمد فيها على دهشة التساؤلات وبعد التأمل. السميري رغم عدم اكتراثه بما يدور في الساحة إلا أنه يملك ساحة شعر مشرقة بتلك التجربة الناضجة والتي تنم عن شاعر يكوّن الشعر بخلطة عبقرية بين الحكمة والفلسفة والوجد. وهنا ينحت الحكمة في جدار العقل قائلا:

تحين الفرص والهاجس يحث بالاقدام

وانا هادي بطبعي ولا اطير فالعجة

يقول اغتنمها قلت ماهي بشيٍّ هام

مـ هي ست شوال ولـ هي عشر ذالحجة

تزينين والا ما تزينين يا الايام

ممات عزيز ولا حياةٍ على الدجّة

ثم تجده يعبّر عن رتابة الليل بتلك الالتقاطات السينمائية المذهلة، والتضاد، وهو ما يميزه في التنوع التعبيري والبلاغي والتمرد الكتابي على الصور المستهلكة فيكتب:

رتيب هذا السهر،مُمل للغايه

عنه اسأل الصمت: يسهب لك بالايجاز

‏‏من غبت ما تهت انا، حتى السهر تايه

‏والليل يمشي على جرحي بـ عكاز

(عبدالرحمن) شاعر حر،يحلق عبر فضاءات الشعر والابداع ومن سيطلع على كتاباته سيعلم كم هو شاعر جميل. مسك الختام كما قال متوجدا:

شي من:جرح ابتسامة

كل ما سلّم لمحت مع السلام..

‏مع السلامة.