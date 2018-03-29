الرياضة

السهلاوي ينضم لمانشستر يونايتد

كتبه albilad_adminaccess_time12 / رجب / 1439 هـ      29 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد
أعلن معالي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن انضمام محمد السهلاوي، مهاجم نادي النصر والمنتخب الأول إلى برنامج تدريبي بنادي مانشستر يونايتد. ويستمر البرنامج التدريبي للسهلاوي لمدة 3 أسابيع مقبلة. ونشر آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الإجتماعي، تويتر: “تم الاتفاق مع مانشستر يونايتد على انضمام محمد السهلاوي لبرنامج تدريبي لمدة 3 أسابيع- عسى الله ينفع به”.
يذكر أن المنتخب الوطني يستعد حالياً للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018، المقرر إقامتها بروسيا، الصيف المقبل.
ويعد السهلاوي احد أبرز عناصر “الأخضر” التي لاغنى عنهم في تشكيل المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي.

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