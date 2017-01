السواحة: 100 ألف دولار جائزة التحليل الأمثل للهجمات الإلكترونية الأخيرة…!

تعرضت مؤخراً الكثير من الجهات الحكومية والخاصة في المملكة هجمات إلكترونية شرسة.

وقد أعلن المتخصصين أن هذه الهجمات جاءت من فيروس شمعون 2 (SHAMOON 2) وفايروس الفدية “Ransomware”.

وهذا تسبب في تعطيل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها تلك الجهات وخروج بعض مواقعها الإلكترونية عن الخدمة.

An award of $100k to the best Saudi national who submits the best cybersecurity report & pass a defense presentation on the recent attacks.

