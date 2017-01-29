السواحة: 100 ألف دولار جائزة التحليل الأمثل للهجمات الإلكترونية الأخيرة…!

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تعرضت مؤخراً الكثير من الجهات الحكومية والخاصة في المملكة هجمات إلكترونية شرسة.

وقد أعلن المتخصصين أن هذه الهجمات جاءت من فيروس شمعون 2 (SHAMOON 2) وفايروس الفدية “Ransomware”.

وهذا تسبب في تعطيل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها تلك الجهات وخروج بعض مواقعها الإلكترونية عن الخدمة.

وبناء عليه حتي تصل شركة سيسكو السعودية لتحليل الأمثل أعلنت التالي:-

An award of $100k to the best Saudi national who submits the best cybersecurity report & pass a defense presentation on the recent attacks. — عبدالله عامر السواحه (@aalswaha) January 26, 2017

أعلن المهندس عبد الله عامر السواحة، المدير التنفيذي لشركة “سيسكو” في اللملكة العربية السعودية، عن جائزة مالية قيمتها 100 ألف دولار.

لمن يقدم تقريراً مميزاً يحلل للهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها المملكة مؤخراً.

وأضرت بالعديد من الجهات الحكومية والمصارف.

وقال السواحة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:-

أن التقرير لابد أن يكون شاملاً، وقائماً على كشف واختراق الثغرات وتحليل ما حدث بالضبط .

بالإضافة إلى تقديم توصيات تفيد في زيادة الوعي ضد مثل هذه الهجات، وطرق الحماية الكافية منها.

وبحسب ما أعلن المهندس السواحة مرة أخري علي حسابه الشخصي :-

إن أكثر من 300 متخصص في أمن المعلومات، يقومون بمشاركات وتحليلات أمنية حول هجمات فيروس “شمعون 2” على المملكة.

وذلك بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الجائزة.

وقال السواحة إن المجال مفتوح أمام الفرق الأمنية للتقدم بالجائزة، وأنه سيتم الإعلان عن الفائز بها، في حال تلقي التقرير وفقا للشروط المطروحة.

وأشار إلى أن الشركة ستعمل أيضا على تبني الفائز بهذه الجائزة لرفع وصقل مستواه للاستفادة من قدراته.