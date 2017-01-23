السودان : المملكة نفذت مشروعات بقيمة 11 مليار دولار

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الخرطوم ــ البلاد

أعلنت وزارة الاستثمار السودانية، أن المملكة العربية السعودية نفذت مشروعات استثمارية في السودان بقيمة 11 مليار دولار.

وكشف وزير الدولة بالاستثمار، أسامة فيصل، عن منح السعودية مشروعاً زراعياً بمساحة مليون فدان على سد ستيت في شرق السودان، عبر اتفاقية مشتركة بين البلدين. مشيراً إلى أن المشروع في مرحلة دراسات الجدوى التي تحدد مستقبل الإنتاج، سواء كان فى مجال الثروة الحيوانية أو الانتاج الزراعي.

وأوضح الوزير المسؤول عن ملف الاستثمارات السعودية والخليجية في السودان، في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء أمس “الأحد” ، أن الدولة حريصة علي مضاعفة الاستثمارات السعودية بالسودان.

وأضاف: “بلغت الاستثمارات السعودية في السودان 512 مشروعا مصدقا، نفذ منها حتى الآن عدد من المشروعات بقيمة 11 مليار دولار”. مشيرا إلى دخول شركات سعودية وخليجية في مجال الاستثمار الصناعي والخدمي والمصرفي بالسودان.