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السودان تعلن تضامنها مع المملكة ضد أي تدخل في شؤونها الداخلية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time24 / ذو القعدة / 1439 هـ       7 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعربت جمهورية السودان عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ضد أي تدخل في شؤونها الداخلية.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية السودانية:” إن إدانة السودان ورفضه الادعاءات الكندية يأتي متسقاً مع موقفه الرافض للتدخل في الشؤون الداخلية للدول للنيل من سيادتها واستقلالها، بجانب محاولات فرض إملاءات عليها مهما جاءت شاكلتها وتحت أية ذريعة.

وأكد البيان أن السودان يؤيد الإجراءات التي اتخذتها المملكة لردع مثل هذه التدخلات المستهجنة في شؤونها الداخلية، في ظل سيادة حكم القوانين التي ارتضتها لحفظ مجتمعها وسلامها الأهلي وسيادتها.

ibrahim

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