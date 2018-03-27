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السودان : نتضامن مع المملكة فى مواجهة الأعمال الإرهابية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time10 / رجب / 1439 هـ      27 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أعربت جمهورية السودان عن إدانتها بأشد العبارات للهجوم الإرهابي الذي قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية واستهدف بعض المدن في المملكة العربية السعودية مستخدمة الصواريخ الباليستية من داخل الأراضي اليمنية وأسفر عن استشهاد مواطن مصري وترويع المواطنين في جريمة تتنافى مع القيم والمبادئ والأعراف كافة.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحفي صدر اليوم تضامن حكومة وشعب السودان الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية.

ibrahim

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