السودان : نتضامن مع المملكة فى مواجهة الأعمال الإرهابية

أعربت جمهورية السودان عن إدانتها بأشد العبارات للهجوم الإرهابي الذي قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية واستهدف بعض المدن في المملكة العربية السعودية مستخدمة الصواريخ الباليستية من داخل الأراضي اليمنية وأسفر عن استشهاد مواطن مصري وترويع المواطنين في جريمة تتنافى مع القيم والمبادئ والأعراف كافة.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحفي صدر اليوم تضامن حكومة وشعب السودان الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية.