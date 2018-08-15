السودان.. وفاة 22 تلميذا وامرأة غرقا في النيل

أعلنت السلطات السودانية، الأربعاء، أن 22 تلميذا وامرأة لقوا مصرعهم نتيجة غرق مركب كان يقلهم في نهر النيل ، شمالي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أن التلاميذ كانوا في طريقهم إلى المدرسة.

وأضافت: “توفي صباح اليوم بمحلة البحيرة بولاية نهر النيل 22 تلميذا وامرأة في حادث غرق مركب كان يقلهم من منطقة الكنيسة بالوحدة الإدارية بكبنة، حيث كانوا في طريقهم إلى المدارس”.

وتبعد المنطقة نحو 750 كيلومترا شمال العاصمة الخرطوم.

وتابعت الوكالة: “وقع الحادث نتيجة توقف ماكينة المركب وسط النيل مع اشتداد التيار”

وأوضحت أن “المركب كان يقل أكثر من 40 تلميذا، بينهم مجموعة من الأشقاء”.