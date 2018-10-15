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السودان يعلن تضامنه مع المملكة ويرفض استغلال قضية خاشقجي

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time3 / صفر / 1440 هـ      15 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعربت جمهورية السودان عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية إزاء ما تتعرض له من محاولات من بعض القوى الدولية لاستغلال حادثة اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي.

ودعت الخارجية السودانية فى بيان صادر عنها اليوم، الجميع للسعي لتفويت هذه الفرصة على المتربصين بوحدة الصف وتضامن الأمة.

وأهاب البيان بالمملكة العربية السعودية والجمهورية التركية إلى معالجة هذه القضية في بعديها القانوني والدبلوماسي بما عرفا به من إتزان وحكمة، ومراعاة ما بينهما من وشائج وصلات وتقديرًا لوزنهما ودورهما الكبير في العالم الإسلامي.

ibrahim

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