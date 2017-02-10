السوق الاماراتي النسائي يجذب زائرات جناح دولة الإمارات في ” الجنادرية 31 “
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يحظى السوق الشعبي النسائي في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة بالجنادرية, بإقبال كبير من الزوار.
من خلال المعروضات والملبوسات التراثية والاكلات الشعبية التي تشتهر بها دولة الإمارات .
وأوضحت مسؤولة الجناح النسائي صافية القبسي:
أن السوق الشعبي يضم ثمانية دكاكين لعرض المنتجات التراثية النسائية منها الملابس التقليدية، وملابس الأطفال التراثية.
والعطور ، التي يقوم بإنتاجها قسم الحرف اليدوية ، والاكلات الشعبية مثل اللقيمات ، وخبز الرقاق.
كما يعرض الحلي التقليدية التي تتميز بها الدولة وانواع القلائد التي تستخدم للزينة قديماً .
إضافة إلى بيت العروس وغرفة العروس ومحتوياتها من ملابس وأدوات وفرش وخلافة وملابس ليلة الفرح وحليها .
معربة عن سعادتها بالمشاركة في الهرجان الذي يعرّف أبناء الخليج بتراثهم .
الوسوم:الجنادرية 31)
التصنيف: محليات
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