السوق المالية تطلق برنامجا لتأهيل الخريجين المتفوقين بالتعاون مع المؤسسات المالية

أطلقت هيئة السوق المالية برنامجاً لتأهيل المتفوقين حديثي التخرج بالتعاون مع المؤسسات المالية (المؤسسات المالية المرخصة من الهيئة)، حيث يأتي البرنامج انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه تطوير السوق المالية السعودية، من خلال توفير الكفاءات البشرية المؤهلة.

ويعد البرنامج امتدادا لبرنامج هيئة السوق المالية لتأهيل المتفوقين من خريجي الجامعات، الذي عقدته لأربع دورات سابقة، ويخضع فيها المتفوقين الذين يجتازون الاختبارات للتدريب في الهيئة.

ورغبة في توفير الكفاءات السعودية الشابة المؤهلة في القطاع المالي، يعد البرنامج تدريباً على رأس العمل؛ ويهدف إلى إتاحة الفرصة للمتدربين لاكتساب الخبرات العملية وصقل مهاراتهم من خلال تنقّلهم بين إدارات المؤسسات المشاركة في البرنامج واطلاعهم وممارستهم للأعمال والأنشطة ذات العلاقة بتخصصاتهم، الأمر الذي يتيح لهم فرصة تطبيق المعارف والنظريات التي تلقوها أثناء دراستهم ومعايشتها على أرض الواقع.

وانضم للبرنامج 22 متدرباً ومتدربة منهم ثلاثة من حملة شهادة الماجستير، تم توزيعهم على أربعة مسارات وهي: إدارة الأصول، والمصرفية والاستثمار، والالتزام ومكافحة غسل الأموال، ومسار الأبحاث.

يذكر أن المتقدمين للبرنامج يجب أن تتوافر لديهم الشروط التي حددتها هيئة السوق المالية للانضمام للبرنامج وهي: التفرغ التام، وأن يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدبلوم العالي بعد البكالوريوس/ الدكتوراه، وأن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة، وأن يكون المعدل الدراسي للمتقدم جيد جدا فما فوق، وألا يزيد عمر المتقدم عن 27 عاما ميلادي لحملة البكالوريوس و31 عاما لحملة الماجستير و35 عاما لحملة الدكتوراه. وكذلك يشترط البرنامج أن يجتاز المتقدم المقابلات الشخصية وألا يقل درجات المتقدم في اختبارات اللغة الانجليزية عن (5.5) في اختبار الـIELTS.