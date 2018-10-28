“السوق المالية” تعتمد تعديل التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن اعتماد التعديلات على التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، وذلك بعد أن نشرت الهيئة التعليمات المعدلة في موقعها الإلكتروني لمدة 15 يوماً تقويمياً لاستطلاع المرئيات حيالها، وستكون التعليمات المعدلة نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها، حيث يأتي ذلك استمراراً لدور الهيئة في تنظيم وتطوير السوق المالية، وتماشياً مع استراتيجيتها وبرنامج تطوير القطاع المالي إحدى البرامج الرئيسة لرؤيـة المملكـة 2030.
وقد تم العمل على المشروع في ضوء أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الجانب إضافة إلى الاستئناس بالملاحظات الواردة في مرئيات العموم والمناقشة مع المشاركين في السوق والتنسيق في شأنه مع الجهات المعنية، بما يحقق الأهداف المرجوة من هذه التعليمات والسوق بشكل عام، حيث تولي الهيئة أهمية قصوى لصناعة إدارة الأصول بصفتها أحد أعمال الأوراق المالية الرئيسة التي تنظمها الهيئة؛ إذ تسهم صناعة إدارة الأصول في توفير منتجات استثمارية متنوعة، وإدارة مهنية لأصول العملاء، والرفع من الممارسات المهنية والسلوك المؤسسي في السوق.