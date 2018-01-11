السوق المالية تعتمد تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارا باعتماد تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية المحدثة، وستكون التعليمات المحدثة نافذة اعتبارا من تاريخ نشرها.

ويأتي تعديل التعليمات استمراراً لجهود الهيئة الرامية إلى تنظيم عمليات بناء سجل الأوامر

وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية بالاستفادة من التجربة السابقة لاعتماد التعليمات

والتي كانت في تاريخ 15/ 10/ 1437هـ الموافق 20/ 7/ 2016م، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وأوضحت الهيئة في بيانها أنه في إطار حرصها على التواصل والتشاور مع جمهور المستثمرين والجهات الحكومية

والخاصة حيال مشروعات اللوائح التنظيمية قبل صدورها

ونشرت الهيئة في وقت سابق التعليمات لاستطلاع مرئيات العموم حياله

وقد تلقت الهيئة العديد من الملاحظات والمقترحات من مختلف الجهات وكذلك الأفراد التي أُخذت جميعاً في عين الاعتبار.

وأضافت الهيئة إلى أن تعديل التعليمات يأتي سعياّ منها لتعزيز دور السوق المالية في تسهيل التمويل

وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين وتحفيز سبل الاستثمار، وذلك تماشياً مع خطط الهيئة الاستراتيجية.

وقد اعتنى تعديل التعليمات بتوسيع دائرة الفئات المشاركة مما سيزيد من كفاءة التسعير، وممّن شملهم توسيع دائرة الفئات المشاركة في بناء سجل الأوامر المستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية الاعتبارية، كما اعتنى مشروع تعديل التعليمات برفع بعض من القيود المتعلقة بتحديد النطاق السعري وتغطية كامل الطرح من قبل الجهات المشاركة. بالإضافة إلى ذلك، تضمنت التعليمات تعديل لآلية تحديد سعر الاكتتاب وذلك بأن يحدد المستشار المالي بالاتفاق مع المصدر سعر الاكتتاب وفقاً لقوى العرض والطلب مع مراعاة عدد من الضوابط الكفيلة بحماية المستثمرين ، بالإضافة إلى تعديل آلية تخصيص الأسهم وذلك بإضفاء مرونة في تلك الآلية بما يسهم في الرفع من كفاءة السوق.

ويمكن الاطلاع على التعليمات على الموقع الالكتروني للهيئة www.cma.org.sa .