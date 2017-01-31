السومة: حزين لغيابي عن الديربي

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جدة- البلاد

أعرب عمر السومة مهاجم فريق الأهلي، عن حزنه الشديد لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة، التي ستغيبه عن لقاء الاتحاد يوم الجمعة المقبل.

وقال في تصريح تلفزيوني: “قدر الله وما شاء فعل، وهذه المرة الأولى التي أغيب عنها عن الملاعب؛ بسبب الإيقاف. أتذكر في إحدى السنوات الماضية، حينما كنت مع القادسية الكويتي، كنت مهددا بالإيقاف لحصولي على بطاقتين صفراويتين، إلا أنني أكملت مسيرتي حتى نهاية الموسم، دون الحصول على البطاقة الثالثة”.

ولن يتأثر الأهلي بغيابي أمام الاتحاد، في ظل وجود البديل الجاهز، ولا ننسى أن الفريق افتقد عددا من عناصره في لقاءات عديدة ،إلا أن البديل شارك وظهر بشكل مميز، في خط الهجوم يوجد مهند عسيري، وهو مهاجم مميز، وذو قدرات فنية، وسيكون حاضرا وبشكل قوي”.

وشدد على أنه شعر بحزن كبير بعد إشهار السويدي جوناس أريكسون البطاقة الصفراء في وجهه، وقال: “حزنت كثيراً بعد تلك البطاقة الصفراء خاصةً، أنني كنت أجري بشكل مستقيم من أجل استخلاص الكرة، ولم أحتك إطلاقا بشكل مباشر، إلا أن قدم اللاعب الجزائري جمال بلعمري اصطدمت بقدمي، وتعرقل دون قصد”.