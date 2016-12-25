السومة : عموري فخر للعرب والجابر قدوتي

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جدة- البلاد

أكد مهاجم النادي الأهلي عمر السومة، أن اللاعب الإماراتي “عموري” هو فخر لكل العرب، ومدرب الشباب سامي الجابر هو قدوته، ونواف العابد هو الأبرز عربيا ومحليا، مشيراً إلى أنه يحب جماهير الهلال كثيراً.

جاء ذلك في لقاء له مع قناة “الكأس” القطرية‘ وأضاف: إن اللاعب الهلالي نواف العابد هو اللاعب الأبرز عربيا ومحلياً، فيما يعتبر الكويتي فهد الأنصاري هو المحترف الأفضل.

وأوضح السومة أن سامي الجابر مدرب الشباب الحالي هو قدوته، وأن جماهير الهلال أفضل جمهور بعد الأهلي، وهو يحبهم كثيرًا.

وأضاف: “فوز عموري بجائزة أفضل لاعب آسيوي فخر للعرب جميعًا، ولا يهمني الفوز بجائزة أفضل لاعب آسيوي، المهم أن يحصل عليها لاعب عربي، وأبارك لعموري على الفوز بها، وهي من ضمن طموحاتي أيضًا”.

وعن إمكانية رحيله لدوري نجوم قطر، علق السومة قائلًا: “أتشرف باللعب في الدوريات العربية، وأنا مرتبط بعقد رسمي مع الأهلي ممتد لخمسة مواسم مقبلة، ووكيل أعمالي أبلغني بوجود رغبة من ناديي لخويا والريان في ضمي، لكن تركت الأمر في يد مسئولي الأهلي ووكيلي”.