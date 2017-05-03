السومة في قطر لعلاج إصابته

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جدة- البلاد

غادر مهاجم الأهلي عمر السومة إلى قطر للاطمئنان على إصابته، التي تعرض لها في لقاء الرائد الأخير. وشعر اللاعب ببعض الآلام عقب اللقاء، وأجرى فحصا طبيا بعد العودة إلى جدة، اتضح من خلاله تعرضه لشرخ في غضروف الركبة، وسيعرض السومة إصابته على أحد الاطباء هناك، وسيتحدد إمكانية إجراء جراحة بسيطة للغضروف، أو عمل برنامج علاجي آخر، وقد يستمر غيابه من عشرة أيام إلى أسبوعين حسب التقديرات الأولية. تجدر الاشارة إلى أن السومة يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 24 هدفا، وبفارق 8 أهداف، عن محمود كهربا، ومختار فلاته، وقد ضمن نسبيا الفوز بلقب الهداف للموسم الثالث على التوالي.