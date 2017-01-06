السومة للاتفاق بالإعارة

شارك عبر واتساب

جدة- البلاد

أرسلت إدارة نادي الاتفاق خطاباً للنادي الأهلي تطلب فيه رسميا استعارة اللاعب عمر السومة للمشاركة في لقاء الفريق الودي أمام غلطة سراي التركي، وقد وافقت إدارة النادي الأهلي مبدئيا على الطلب الاتفاقي، ولكنها أرجأت الموافقة النهائية حتى يتم استطلاع رأي المدير الفني السويسري كريستيان جروس،

خاصة أن النادي الأهلي سيقيم معسكرا خارجيا خلال فترة التوقف لدوري جميل بدولة الإمارات. كما أكد مصدر مقرب من نادي الاتفاق أن النادي تقدم للنادي الأهلي بهذا الطلب لأنه يحتاج خدمات السومة كلاعب هداف في مباراة مع منافس أوروبي قوي، يضم بين صفوفه صفوة من اللاعبين الأوربيين . وأضاف المصدر المقرب من إلاتفاق بحكم العلاقة الطيبة بيننا وبين إدارة النادي الأهلي نأمل الموافقة على الطلب بالسماح لعمر السومة أن يقود هجوم الاتفاق في هذا اللقاء الودي القوي أمام الفريق التركي .