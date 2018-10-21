السومة: مباراة للنسيان

جدة- البلاد

وصف عمر السومة، مهاجم الأهلي، هزيمة فريقه أمام الاتفاق بـ”القاسية”، مشيراً إلى أن الفريق عانى كثيراً خلال اللقاء خاصة على مستوى الدفاع.

وأوضح السومة أنه يجب على اللاعبين مشاهدة المباراة مرة أخرى والتعلم من الأخطاء التي ارتكبوها في اللقاء “خسرنا مباراة وليسالبطولة كلها، والهزيمة ليست نهاية العالم”.

وتابع: “في الشوط الأول قدمنا أداء جيدا، وأتيحت لنا عدة فرص لكن لم نوفق في التسجيل، وفي الشوط الثاني تلقينا هدفين خلال أول عشر دقائق أربكت حسابتنا”.

واستمر: “الفرق الكبرى معرضة للخسارة وذلك يحدث في الدوريات العالمية، لاعبو الاتفاق كانوا أفضل وأسرع ونحن عانينا من الإجهاد: بسبب المشاركة مع المنتخبات الوطنية، والمباراة للنسيان”.